مصدر عسكري سوري: التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة للجيش بريف حمص

صرح مصدر عسكري سوري بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت هجوما جديدًا على بعض مواقع الجيش السوري بريف حمص الشرقي.



وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن قوات التحالف الدولي قصفت بعدة صواريخ مساء اليوم على بعض مواقع الجيش السوري في جبل الغراب جنوب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، موضحا أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.