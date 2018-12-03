ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصدر عسكري سوري: التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة للجيش بريف حمص

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:52 ص
صدى البلد
صرح مصدر عسكري سوري بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت هجوما جديدًا على بعض مواقع الجيش السوري بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن قوات التحالف الدولي قصفت بعدة صواريخ مساء اليوم على بعض مواقع الجيش السوري في جبل الغراب جنوب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، موضحا أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.
loading...

ترشيحاتنا

ليلى علوي تكشف سر إنقاص وزنها بوصفة مذهلة .. فيديو

برلماني: معدات النظافة بالمحافظات بحاجة لـ400 مليون جنيه

الفصلة البذيئة .. موقع مغمور يهين جواز السفر المصري ومطالبات بحجبه

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه

رانيا يوسف تعتذر لجمهورها عن واقعة الفستان: وحياة ولادي ما أقصد

رانيا يوسف تكشف سر ارتدائها الفستان المثير في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد شيحة: غير مقتنع بـ وليد أزارو .. هو مش حسام حسن ولا متعب

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

أعراض تنذرك بالإصابة بفيروس سي

الوراق على صفيح ساخن .. 15 برجا ينتظر الهدم و1000 نسمة مصيرهم الشارع .. فيديو وصور

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

وكيل أعمال محمد بن عمر: النجم الساحلي وافق للأهلي على ضم اللاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

شاهد .. برومو مسلسل Marvel's Runaways
ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟