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أخبار العالم

يوركشاير.. قرية إنجليزية كادت أن تسبب كارثة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة قرية "يوركشاير" البريطانية، والتي كان مخططا لها إجراء 12 تجربة نووية بها، ضمن خطة الحرب السرية، لمعرفة قدرة بريطانيا النووية. 

وتقول الصحيفة إن القادة العسكريين في بريطانيا، في الخمسينيات، قاموا ببناء مخبأ سري، واشتروا أرضا كبيرة لتكفي 12 تفجيرا نوويا على مدى عدة سنوات، وتم إلغاء الخطة عقب سماح أستراليا لإجراء تجارب نووية في الصحراء. 

وضمن الخطط الموضوعة في ذلك الوقت، التي كشف عنها المؤرخ مايك كوفيل، كانت إحدى القنابل سوف تنفجر في برج كنيسة من القرن الرابع عشر في القرية.

وبحسب ما ورد كانت القنابل "تبدو مثل ثلاجات التجميد"، لكن كان من الممكن أن تتسبب في نفس الأضرار التي ألحقتها القنبلة النووية على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك دائرة نصف قطرها 100 ميل من المدن المتضررة من التداعيات التي شملت كل من مانشستر وليدز ونيوكاسل فيما وصفه كوفيل بخطة "غير معقولة".

وكان قادة الدفاع البريطاني يأملون في اختبار أسلحتهم في جزر مارشال في المحيط الهادي لكن الولايات المتحدة منعت استخدام أرض التجارب الخاصة بهم.

بحثت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل عن بدائل حتى أعطت أستراليا الإذن لاستخدام حقل Emu في صحراء البلاد، تم تفجير أول قنبلة نووية بريطانية في جزر قبالة أستراليا الغربية في عملية الإعصار في أكتوبر 1952.





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