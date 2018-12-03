إليزابيث الثانية ترتدي سروالًا لأول مرة.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مجموعة من الصور النادرة، تظهر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لأول مرة ترتدي سروالًا "بنطالا"، عكس إطلالاتها الدائمة بالتنورة.



ويعرف عن إليزابيث الثانية عشقها الشديد للألماس والمجوهرات التي لا تتخلى عنها أبدًا، وتقتني مجموعة باهظة الثمن من أندر أنواع المجوهرات على الإطلاق.



يذكر أن الصور التقطت لملكة بريطانيا أثناء فعاليان زيارة لها كانت فى كندا علم 1970، منذ 49 عامًا تقريبًا.





