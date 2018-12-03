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أخبار العالم

وزير الخارجية الموريتاني: نؤيد موقف السعودية بشأن الحل السياسي في اليمن

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:53 ص
إسماعيل ولد الشيخ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطابق وجهات النظر بين بلاده والسعودية بشأن ضرورة الحل السياسي للازمة في اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن ولد الشيخ قوله، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال تواجد الأخير ضمن الوفد الرسمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لموريتانيا، إن بلاده تؤيد الموقف السعودي بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأثنى وزير الخارجية الموريتاني على العلاقات الثنائية القوية التي تجمع موريتانيا والسعودية، معربا عن تأييد بلاده للرياض والقرارات التي تتخذها في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد حضر، الأحد، مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وذلك قبل أن يغادر نواكشوط متوجها إلى الجزائر.
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