وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها المغربي تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك



بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية بمدينة وجدة، سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين.



وتناول اللقاء - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - أهمية الدور الثقافي والفني في النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الأفريقي بمصر مطلع العام المقبل.



وقالت عبد الدايم، إن مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في كافة المجالات خاصة في الثقافة والفنون، مشيرة إلى أهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم في شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.



من جانبه قال محمد الأعرج، إن تمثيل مصر في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية، من خلال الفنون والمفكرين والمبدعين فرصة جيدة للتواصل الثقافي والفني، مثمنا دور مصر الريادي في الحركة التنويرية والثقافية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفنون والموسيقى هي صانعة ثقافات الشعوب.

م م ر