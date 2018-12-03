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ثقافة

الأيام الثقافية المصرية تنطلق في وجدة وفرقة الموسيقى العربية تصدح في المغرب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الاعرج؛ مساء اليوم الأحد في مدينة وجدة المغربية؛ الايام الثقافية المصرية ضمن احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية؛ التي تقام تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ بحضور سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم؛ ووالي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي؛ وكبار المسئولين في اقليم الشرق ووجدة؛ بحضور جمهور غفير.

وبدأت الايام الثقافية المصرية في وجدة اليوم الأحد بفعاليات ثقافية تبرز الثراء والتنوع الثقافي المصري؛ وتضمنت معرض للفنون التراثية التقليدية افتتحه وزيرا الثقافة بالبلدين؛ أعقبه أمسية فنية رائعة قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح محمد السادس في وجدة؛ وأحياها نجوم الفرقة محمد الخولى ومروة حمدى ومصطفى النجدى ونهاد فتحى؛ حيث تفاعل معها الجمهور المغربي المتذوق للفن المصري.

وتتضمن الايام الثقافية المصرية في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية لقاءات مع عدد من المفكرين والأدباء مع نظرائهم المغاربة في ندوات تتناول الثقافة العربية وهويتها؛ وهم د. سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة؛ ود. هشام عزمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ود. هالة البدري والشاعرة عزة بدر؛ وتدير تلك اللقاءات د. لطيفة المسكيني.

وأعربت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم في كلمتها خلال الاحتفال عن اعتزازها بتسليم الشعلة من مدينة الاقصر عاصمة الثقافة العربية والعاصمة التاريخية للعالم؛ الي مدينة وجدة المغربية الجميلة؛ وسعادتها بحضور افتتاح وجدة عاصمة الثقافة المغربية؛ مؤكدة عمق التعاون الثقافي المصري المغربي ودور الفن والثقافة المصرية في تشكيل الوجدان الثقافي المغربي؛ ومكانة الثقافة المصرية المرموقة بالمغرب.

من جانبه أكد وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج حرص المغرب علي ان تكون مصر هي ضيف الشرف في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية؛ من خلال الايام الثقافية المصرية التي تتيح للجمهور المغربي في مدينة وجدة والجهة الشرقية الاطلاع عن قرب على عراقة وتنوع الثقافة المصرية؛ مشددا علي عمق الروابط الثقافية التي تربط البلدين؛ ودور الثقافة والفن المصري في المكون الثقافي المغربي.

وفي ختام الاحتفال تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين المصري والمغربي؛ وأقام والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي؛ مأدبة عشاء تكريما للوفد المصري المشارك في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية؛ بحضور سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم وزوجته السيدة منى البغدادي.
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