رويسات شرم الشيخ تتحول من العشوائية إلى الرقي

لم يكن يتخيل أحد أن تتحول منطقة الرويسات العشوائية والتي كانت تمثل خطورة بالغة على مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، إلى منطقة سكنية راقية يتمنى الكثير أن ينال وحدة سكنية بها وذلك بعد قيام الدولة ممثلة في محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات ببناء مساكن راقية لسكان العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ علاوة على تسليم قطع من الأراضي مرفقة.



وكانت منذ سنوات منطقة الرويسات منطقة عشوائية خطرة، حيث بدأ البناء العشوائي نتيجة تزايد الطلب على المساكن ورفض الدولة في ذلك الوقت بناء مساكن في شرم الشيخ حتى لجا المواطنين إلى بناء مساكن عشوائية في أماكن خطرة من بينها مجرى السيل وسفح الجبل.



وكان حذر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في ذلك الوقت من انسياق المواطنين وراء سماسرة الأراضي والعقارات قائلا:"إن حق الدولة لن يسقط بالتقادم".



وأضاف النائب عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ، أن هذه المساكن حق لأبناء الرويسات الذين استجابوا لإرادة الدولة وتركوا مساكنهم العشوائية على أمل أن يتسلموا وحداتهم السكنية قريبا.



وكان قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الأول برفقته اللواء مهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس وائل عزت مدير الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس حازم مصطفی، مدير التخطيط بالصندوق، بجولة تفقدية لمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ خطة تطوير العشوائيات بمشروع 496 وحدة سكنية وترفيق 604 قطعة حث سيتم الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها في نهاية ديسمبر 2018م.



وطالب فودة بسرعة إنهاء الخدمات بالمنطقة وإعداد مخطط لإقامة إسكان دار مصر والاستفادة من المرافق المنفذة فى إقامة إسكان اجتماعي ومتميز للمواطنين وزيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة وخدمة كافة المواطنين بالمحافظة.