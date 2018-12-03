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أخبار العالم

قصة طائرة جورجية ذهبت إلى تركيا ولم تعد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
الطائرة الجورجية
الطائرة الجورجية
شريف سيد
نشرت صحيفة "حرييت" التركية تقريرا حول طائرة جورجية، تقبع داخل أحد المطارات التركية، وذلك منذ سنوات، بعد أن تعطلت ولم تسأل عنها الشركة حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن مشكلات تتعلق بالتأمين على الطائرة، حالت دون صيانتها على مدار أكثر من 7 سنوات، في حين لم تبذل السلطات الجورجية أي جهود لتحريك القضية.

وستضطر الشركة المالكة للطائرة، وهي "سكاي جورجيان إيرلاينز"، إلى تسديد مبلغ سنوي يصل إلى 155 ألف يورو، مقابل وجودها على الأراضي التركية، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وهبطت الطائرة في مطار أرضروم شمال شرق تركيا في أكتوبر 2011، وهي طائرة نقل كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركيا التي كانت تعيش على وقع زلزال آنذاك.
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