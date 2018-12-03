الوزراء: التوك توك لا يبني أوطانا.. وأوقفنا استيراده لهروب العمالة إليه

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن التوك توك كوسيلة انتقال له أهمية في بعض المناطق والحكومة تتابع الظاهرة أو ما قد ينجم عنها من مشكلات، خاصة الأمنية، وغيرها.



وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج هنا العاصمة: "الحكومة انتبهت للمشكلة الاجتماعية الأكثر خطورة، والتي تتمثل في استسهال الشباب لامتهان مهنة قيادة التوك توك وتركهم للأعمال الجادة التي تبني الوطن"، والوطن لن يبنى عن طريق قيادة التوك توك في شوارع مصر".



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك شكاوى من أصحاب المصانع بالمدن الصناعية من نقص العمالة المدربة.



وقال إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف ترخيص التوك توك محاولة للسيطرة الانفلات الذي تسبب فيه، بالإضافة إلى تعليمات مشددة للمحافظين بالتعامل الجاد مع المخالفين لتصل العقوبة إلى المصادرة نهائيًا.

