العصار: معرض إيديكس يشهد الإعلان عن أسلحة مصرية جديدة

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية"إيديكس 2018" من المقرر أن يشهد الإعلان عن أسلحة مصرية جديدة، موضحا أن مصر تنتج عربات مدرعة ودبابات وأجهزة رادار واتصال لاسلكي.



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن الهيئة العربية للتصنيع ستعرض منتجات متخصصة في الطيران والصواريخ، لافتا إلى أن المعارض والأجنحة الخاصة بمصر ستلفت أنظار العالم وكل الزائرين لتعلن قوة مصر، موضحا أن المعرض من الممكن أن يعطي دفعة قوية نحو تصدير مصر للسلاح.

