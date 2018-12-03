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أخبار العالم

صحيفة صينية: التوافق بين بكين وواشنطن يحتاج إلى هذا الأمر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:54 ص
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والصيني
رويترز
قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية الرسمية اليوم الإثنين إن الهدنة التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في حربهما التجارية في مطلع الأسبوع قد تساعدهما على حل خلافاتهما بشكل ودي، لكن أضافت أن تحسن العلاقات بشكل دائم يعتمد على مدى "صدق" الولايات المتحدة.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على وقف فرض رسوم جمركية جديدة خلال محادثات جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في الأرجنتين يوم السبت بعد تصاعد التوترات بينهما على مدى أشهر بشأن التجارة وقضايا أخرى.

ووافقت الولايات على عدم زيادة الرسوم الجمركية في أول يناير في حين وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين فورا.

واتفق الجانبان أيضا على بدء مباحثات بشأن كيفية حل قضايا تهم البلدان من بينها حماية الملكية الفكرية، والحواجز التجارية غير الجمركية والسرقة الإلكترونية.

لكن صحيفة تشاينا ديلي قالت في مقال افتتاحي إنه على الرغم من أن "التوافق" الجديد تطور يستحق الترحيب ومنح الجانبين "متنفسا" لحل خلافاتهما فليس هناك "عصا سحرية" تسمح بإنهاء خلافاتهما فورا.

وقالت "في ضوء تعقد التفاعل بين الاقتصادين سيظل باقي العالم يحبس أنفاسه".

وفي مقال منفصل نُشر يوم الأحد قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن التوافق الجديد" يظهر أنه مادام الجانبان صادقين سيكون هناك مخرج".

ودعت الجانبين إلى "اتخاذ خطوات فورية" لمعالجة المخاوف وإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مسارها الطبيعي ولكنها حذرت من أنه مازال أمامهما" طريق طويل يتعين قطعه قبل إمكان تحقيق أي شيء جوهري".
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