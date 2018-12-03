تظاهرة حب تجتاح السوشيال ميديا احتفالا بعودة الخطيب .. صور

تظاهرة من الحب شكلتها تعليقات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى احتفالا بعودة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مساء أمس إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة رحلته العلاجية، والتى استمرت عدة أسابيع بألمانيا.





كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على رأس مستقبلى الخطيب فى مطار القاهرة وصاحبه كل من والعامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى و أمين الصندوق خالد الدرندلي والأعضاء خالد مرتجي وطارق قنديل وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي والدكتور محمد سراج ومهند مجدي بالإضافة إلى عدد من محبى وعشاق النجم الكبير محمود الخطيب





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى سيل من التعليقات احتفالا بعودة الخطيب وشفائه وكان من بينها تعليق أحمد مصطفى: شرفت باستقبال الخطيب بعد رحلة علاجه، وتعليق حسام محمد : "شفاك الله وعافاك يا بيبو" ، وتعليق ماجد غراب: ألف حمد الله على السلامة يابيبو، واحمد عبد الرحمن : ابويا فى حياته محبش لعيبة غير الخطيب، وإسلام شكرى: ومين ميحبش الكابتن محمود الخطيب.