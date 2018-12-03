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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
ملك موسي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامته الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

الجدير بالذكر ان جروس منح لاعبيه راحة أمس عقب الهزيمة امام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في اياب دور الستة عشر للبطولة العربية.
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