تعرف على سر زيارة تميم لتركيا مرتين فى أقل من شهر .. فيديو

يحاول تميم بن حمد تعويض خسائره من مقاطعة الرباعى العربى لقطر على خلفية مواقفه الداعمة للإرهاب وذلك من خلال التقارب مع تركيا وإيران ، وهو الأمر الذى ظهر جليا فى تعدد زيارات تميم لتركيا الأمر الذى وصل إلى زيارته لأنقره ولقاءه برجب طيب أردوغان مرتين خلال شهر واحد .



وأوضح تقرير بثته قناة مباشر قطر، أن زيارات "تميم" جاءت دون إعلان مسبق، تمت بشكل مفاجئ ولم تكن على جدول أعماله، وجاءت بهدف البحث عن سبيل للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها قطر فى كافة القطاعات بسبب المقاطعة العربية إلى جانب تقديم فروض الولاء للسلطان العثمانى الجديد.



وأكد التقرير أن تميم يعمل على تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع تركيا وإيران اللذين يعملان على تخريب المنطقة العربية من أجل تحقيق مطامعهم الاحتلالية والسيطرة على ثروات المنطقة بالإضافة إلى نشر افكارهم المتطرفة والإرهابية بين الشعوب.



وتابع التقرير: "فشل تميم فى جولته الأوروبية ولم يحصل على الدعم السياسى الذى كان يسعى له بعدما افتضح امره فى رعاية وتمويل الجماعات الإرهابية وتوفير ممرات آمنة لهم إلى العديد من دول العالم".

