ترامب يعلن مفاجأة حول التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية للصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إليها من الولايات المتحدة، والتي تقدر بـ40% في الوقت الحالي.



وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "وافقت الصين على خفض وإزالة التعريفات الجمركية على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة، والتي تبلغ في الوقت الحالي 40%".



وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا على وقف فرض رسوم جمركية جديدة خلال محادثات جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في الأرجنتين يوم السبت بعد تصاعد التوترات بينهما على مدى أشهر بشأن التجارة وقضايا أخرى.



ووافقت الولايات على عدم زيادة الرسوم الجمركية في أول يناير في حين وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين فورا.



واتفق الجانبان أيضا على بدء مباحثات بشأن كيفية حل قضايا تهم البلدان من بينها حماية الملكية الفكرية، والحواجز التجارية غير الجمركية والسرقة الإلكترونية.