الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالعريش..دور كبير للقبائل والعائلات في تخفيف حدة المنافسة بين المرشحين.. تربيطات بين العائلات داخل كل قسم للاتفاق على مرشح واحد

تنازلات داخلية بين المرشحين لضمان وحدة الصف وللحصول على أعلى الأصوات

الدعاية الانتخابية هادئة وتتم على نطاق ضيق داخل دواوين العائلات

طموح المواطن في العريش وتوفير مناخ هادئ وعودة الحياة إلى طبيعتها





تدخل كبار ومشايخ القبائل والعائلات ورموزها في مدينة العريش شمال سيناء، من أجل توحيد الصف وتخفيف حدة المنافسة في الانتخابات التكميلية التي ستجري منتصف ديسمبر الجاري، ما أدى إلى تنازل بعض المرشحين لصالح منافسيهم من نفس العائلة، ولدعم مرشح واحد من العائلة أو القسم الذي ينتمى إليه، مع أن هناك مرشحين آخرين رفضوا التنازل وأصروا على البقاء متنافسين، ما يهدد كل المرشحين بتفتيت الأصوات وتقسيم أصوات العائلة الواحدة بين أكثر من مرشح، وهو الأمر الذي يستحيل معه نجاح أي مرشح من الجولة الأولى؛ خاصة أن التنافس على مقعد وحيد.





13 مرشحا





تبقى 13 مرشحا بعد استبعاد 4 مرشحين من اللجنة القضائية والمرشحون الباقين، منهم: 3 مرشحين من قسم أول العريش من عائلات مختلفة، 6 مرشحين من قسم ثان العريش من عائلات مختلفة ولكنها ترتبط بصلاة القربى، 3 مرشحين من قسم ثالث من قبيلة واحدة وعائلات تجمعها القرابة والدم، ومرشح واحد من قسم رابع.





تنازلات داخلية





كانت قبيلة الفواخرية بقسم ثالث ذات السبق والاتفاق على مرشح واحد يمثل القبيلة والقسم؛ خاصة أن القبيلة تضم 3 عائلات تتجمع كلها في قسم ثالث، وتم الاتفاق على المهندس أمين جودة (رئيس اتحاد النقابات المهنية ونقيب المهندسين) كمرشح وحيد يلتف حوله الجميع لتأييده في الانتخابات، ونفس الوضع ما تم في عائلات أولاد سليمان الذين يشكلون عدة عائلات داخل قسم ثانٍ بمشاركة عائلات الأغوات، حيث توصلت عائلات أولاد سليمان إلى اختيار مرشح واحد فقط وهو أحمد العايق المطري (مدرس) وينتمي لحزب مصر المستقبل، بينما أعلن المرشح ممدوح أيوب المحامي (حزب مصر 2000) استمراره في المنافسة بعيدًا عن ما توصلت إليه عائلات أولاد سليمان باعتباره مرشحا عن الحزب.





كما أعلن المرشح أحمد سعد يعقوب (موظف) استمراره كمرشح عن الشباب، واستمر منافسا لهم مرشح الأغوات من نفس القسم وهو المهندس عادل محسن (رئيس قطاع الاستثمار في الجهاز الوطني لتنمية سيناء)، وبذلك يصبح لقسم ثانٍ 3 مرشحين، ولا تزال الجهود جارية للوصول إلى مرشح واحد للقسم ليؤيده الجميع.





في حين أعلن قسم رابع عن تمسكه بمرشحه الوحيد، وهو: علاء الدين محمد عايش عروج (موظف) بعد استبعاد الآخرين، فلا مجال للتنازل أو المساومة، مع استمرار مرشحي قسم أول الثلاثة، وهم: محمد علي السيد رئيس مجلس محلي مركز العريش سابقا، جمال البنديري رئيس قسم في مديرية التربية والتعليم وأمين عام حزب حماة وطن في شمال سيناء، وحسن الحلواني (موظف) مستقل.





وتلاحظ تدخل الأحزاب السياسية في شمال سيناء لأول مرة بقوة في الانتخابات البرلمانية هذا العام 2018م وذلك لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة العريش





الدعاية الانتخابية





بدأ بعض المرشحين بفتح دواوين العائلات لاستقبال مناصريه من العائلات الأخرى، ففي فيلا الفواخرية تم فتح ديوان المرشح المهندس أمين جودة ابن قبيلة الفواخرية وأعلن عدد من العائلات من أبناء قبيلته تأييده للمرشح كما اعلن أبناء الصعيد تأييدهم للمرشح في الانتخابات التي ستجري أيام 19 و20 ديسمبر الجاري.





كما فتح محمد السيد الجغنة مقعد عائلته لاستقبال مؤيديه من عائلات حي أبي صقل شياختي المالح وال بكير، حيث أعلن برنامجه الانتخابي من أجل تحقيق التنمية على أرض سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب.





في حين قام المرشح حسن الحلوان بطباعة عدد من الصور الخاصة به والتي حملها مؤيدوه للإعلان عن مناصرته في الانتخابات.





وتسير الدعاية بشكل هادئ، وتتم باستقبال المرشحين لمؤيديه وتبادل الزيارات لمقاعد ودواوين العائلات، إلى جانب وجود المرشحين في بعض الفعاليات والأنشطة المجتمعية لجذب مؤيدين آخرين، علاوة على تبادل الزيارات على مستوى العائلات ولقاء المشايخ والعواقل وكبار كل عائلة للحصول على وعد بتأييد مرشح بعينه أو مرشحين آخرين داخل كل قسم.





ولا تزال جهود بعض العائلات لتصفية المرشحين في أقل عدد حتى لا يحدث تشتيت وتفتيت الأصوات وللتأكيد على وحدة الصف فيما بينهم سواء من نفس العائلة أو طبقا للتوافق مع بعض العائلات الأخرى مقابل وعود مستقبلية.





وهناك اتصالات أخرى بين المرشحين والقرى التابعة للدائرة لعرض برامجهم على أمل الحصول على تأييدها، خاصة وأنه لا يوجد أي مرشح من تلك القرى.









وعود انتخابية





ولا مجال هنا لعرض أي برنامج انتخابي والوعد بتحقيقه.. ولكن كل ما يرده المواطن السيناوي هو تخفيف آثار الحرب على الإرهاب وتيسير تنقلات وسفر المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية والقضاء على الأزمات وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة المجالات، وقد زاد من الأعباء الملقاة على العضو الجديد أن العضو السابق المرحوم الدكتور حسام رفاعي كان لا يترك أي شاردة أو واردة تخص سيناء دون التصدي لها في مجلس النواب وغيره من المحافل والمؤتمرات.. وهو ما يصعب على العضو القادم مهام عمله النيابي لمثيل الدائرة.





ومما يذكر أن الدائرة الأولى ومقرها مدينة العريش العاصمة، وتضم مدينة العريش بأقسامها الأربعة وعدد 4 قرى تابعة. ويذكر أيضا أن الكشف النهائي المعلن عنه ضم 13 مرشحا وتحديد رموزهم الانتخابية، وهم كل من : - حسن الحلواني (مستقل) ورمزه الأسد. - جمال البنديري (حزب حماة الوطن) ورمزه جرار زراعي. - ممدوح أيوب (مستقل) ورمزه الكف. - أحمد العايق المطري (حزب مصر المستقبل) ورمزه التمساح. - أمين جودة (مستقل) ورمزه غصن الزيتون. - رفعت عودة (مستقل) ورمزه عنقود عنب. - إسماعيل رمزي عباس (مستقل) ورمزه منبه تنازل داخلي - عادل محسن (مستقل) ورمزه الصقر. - علاء الدين محمد (مستقل) ورمزه حصان. 0 فايق الخليلي (الحزب العربي للعدل والمساواة) ورمزه سلم تنازل داخلي.





- محمد السيد علي (مستقل) ورمزه هدهد. - سامح عطا (مستقل) ورمزه شمعة. تنازل داخلي - أحمد سعد يعقوب (مستقل) ورمزه لؤلؤة



