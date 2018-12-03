ضبط مدرس بسوهاج استولى على 27.7 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد القبض علي مدرس يقيم دائرة مركز البلينا بسوهاج، عقب ورود بلاغ من عدد من المواطنين يتهمونه بحصوله منهم علي 27.7 مليون جنيه لاستثمارها في مجال العقارات مقابل ارباح شهرية إلا انه لم يف بوعوده.



كان اللواء هشام الشاقعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة البلينا بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد يتضمن ضبط محي الدين.ص.م، 57 مدرس، ويقيم بندر البلينا لقيامه بالاشتراك مع نصره.هـ، تقيم بذات الناحية بالاستيلاء علي 27.7 مليون جنيه من عدد من المواطنين لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفيا بوعدهما.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

