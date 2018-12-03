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مرأة

فى يومه العالمي.. 8 نصائح للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:03 ص
اليوم العالمى لذوى
اليوم العالمى لذوى الأحتياجات الخاصة
هاجر هانئ
يصادف اليوم الموافق 3 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يهدف إلى دعمهم وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا السياق، قدم عماد عادل، اخصائي نفسي إكلينكى وتعديل سلوك وتنمية مهارات، بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتتمثل فى:

-التدخل المبكر عند ظهور أي عرض على الطفل فهو من أهم الأمور التي يجب مراعاتها، وينصح بعدم الانتظار واكتشاف المشكلة بشكل سريع، لأنه يساعد فى حل وعلاج المشكلة بشكل أفضل من اكتشافها فى وقت متأخر.

- عدم الاكتفاء بالمتابعة مع أخصائي أو دكتور، ولكن يفضل أن تلتحق الأم بدورات تدريبية فى مراكز معتمدة ومتخصصة حتى تستطيع أن تتواصل مع طفلها.

-التوقف عن مقارنة الطفل بالأطفال الآخرين حتى إذا كانوا من ذوى الاحتياجات، فيفضل مقارنة الطفل بنفسه وتحسين أداءه والنظر إلى التقدم فى حالته أم لا.

-التنوع فى تقديم الخدمة للأطفال، وعدم الاكتفاء بالمراكز المتخصصة فقط، ولكن لابد من دمج الطفل داخل المجتمع من خلال المشاركة فى تدريبات المختلفة بالأندية والمدارس.

-ينصح أولياء الأمور بالصبر والمثابرة على أطفالهم مهما كانت النتائج.

-لابد من تقبل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، فهم جزء أساسي من المجتمع مثلهم كمثل أى طفل، ولابد من تقديم الدعم والمساعدة لهم دون الإفراط فى الشفقة عليهم ودون التميز أو التنمر.

- لا بد من تجهيز بيئة مناسبة للأطفال وتمهيد طرق لها وتوفير احتياجاتهم وأدواتهم.

-لا بد من تطبيق دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بصورة فعلية مع باقى الأطفال داخل المدارس والأندية.
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