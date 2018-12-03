حبس 8 أشخاص في مشاجرة لخلافات جيرة في سوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المنشأة في سوهاج، حبس 8 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بوقوع مشاجرة ببندر المنشأة بين كل من "أدهم.ع.ح" و3 آخرين، و"العربي.ح.ع"، و3 آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة، وتم ضبط الطرفين وسيارة ملاكي ملك الأول من الطرف الثاني وبداخلها سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع و3 طلقات من ذات العيار.



تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.



