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فن

رجبي يطرح أغنية فرصة كمان على يوتيوب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح المطرب رجبى، أغنية جديدة بعنوان "فرصة كمان" عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عصام حسني، وألحان رجبي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومنتج منفذ فادي صبحي.

ويعمل رجبي خلال الفترة الحالية على التحضير لأغنية سينجل أخرى، سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وقدم رجبى ألبومه الأول فى الأسواق المصرية والعربية بالتعاون مع شركة ميلودى تحت عنوان "قولها بحبها"، والذي تضمن وقتها 11 أغنية قدمها رجبى بأشكال موسيقية مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات مختلفة من الجمهور ومنها الروك والمقسوم والدراما وغيرها من الأشكال الموسيقية.

وتعاون رجبى فى الألبوم مع الشاعر أحمد صبحى والذى قدم معه 9 أغان من الألبوم، أما باقى الأغانى كتبها الشاعر محمد جمعة والشاعر حمدى سالم.
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