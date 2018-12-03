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محافظات

نائب محافظ بورسعيد يواصل جولاته التفقدية لمبادرة فيروس سي بالمدارس

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
واصل الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بمدارس بورسعيد.

كان غنيم قد استهل جولاته من مدرسة بورسعيد للثانوية العسكرية ومدرسة بورسعيد الثانويه بنات ومدرسة 6 أكتوبر للثانوية بنات، وقد شهدت المبادرة إقبالا كثيفا من الطلاب بجميع مدارس المحافظة.

ودعا نائب محافظ بورسعيد أهالي المحافظة بالتوجه للوحدات الصحية والمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الأمراض، وذلك بعد مد المبادرة لشهر جديد نظرا للإقبال الكبير عليها.

يذكر بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد أصدرت قرار بمد العمل في المبادرة بنصف الأطقم في بورسعيد الي نهاية ديسمبر الجارى والذي يواكب ذكرى المحافظة في الاحتفال بعيدها القومي.

ويتم استقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم من واقع بطاقة الرقم القومي، ثم يتم أخذ عينات للكشف عن فيورس "سي"، وقياس ضغط الدم والسكر، مشيرًا إلى أنه في حالة تبين الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم توجيه المريض لأقرب مستشفى من محل إقامته؛ للمتابعة وصرف الأدوية اللازمة.
نائب محافظ بورسعيد يواصل جولاته التفقدية لمبادرة فيروس سي بالمدارس
نائب محافظ بورسعيد يواصل جولاته التفقدية لمبادرة فيروس سي بالمدارس
نائب محافظ بورسعيد يواصل جولاته التفقدية لمبادرة فيروس سي بالمدارس
نائب محافظ بورسعيد يواصل جولاته التفقدية لمبادرة فيروس سي بالمدارس
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