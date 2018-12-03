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رياضة

تعرف على جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ14 بفوز ليفربول القاتل

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
انتهت الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، عندما خطف ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، فوزًا قاتلًا من نظيره إيفرتون بنتيجة 1-0 في الدقيقة الأخيرة، بـ "ديربي الميرسيسايد"، الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، مساء، أمس.

كما سحق فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين، في "ديربي شمال لندن"، الذي أقيم على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز أمس.

فيما حقق فريق تشيلسي الفوز على فولهام بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تعرف على جدول الدوري
جدول الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر:

تعرف على جدول الدوري
ترتيب جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ14:


تعرف على جدول الدوري
قائمة هدافي البريميرليج:


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