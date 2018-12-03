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توك شو

تمارين رياضية بسيطة تخلصك من آلام الظهر والعمود الفقري.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة التي تساعد على التخلص من آلام الظهر والعمود الفقري، شاركت فيها الإعلامية لميس سلامة.

وأوضح "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن وضعية الجلوس الخاطئة والوقوف لفترات طويلة من أهم أسباب آلام الظهر.

وقدم الكابتن مجموعة من التمارين السهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في التخلص من آلام الظهر، والحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مليء بالطاقة والنشاط.
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