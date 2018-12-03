بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض"إيديكس 2018"‬ للدفاع والتسليح.



ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.



