بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض"إيديكس 2018" للدفاع والتسليح.
ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.
ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.