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بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
آيات أحمد
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض"إيديكس 2018"‬ للدفاع والتسليح.

ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.

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