شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى مركز مصر للمؤتمرات لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018.





ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.





ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ٤١ من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.





ويعقد "إيديكس 2018"‬ في مركز مصر للمعارض الدولية، بتنظيم شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.





كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب عرض قطع تعرض للمرة الأولى كعلامة للصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.





ويشارك في "إيديكس 2018"‬، 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.



