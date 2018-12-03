40 شركة أمريكية تشارك في المعرض الأول للصناعات الدفاعية EDEX

تشارك أكثر من 40 شركة ومؤسسة أمريكية في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية (EDEX).





وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة فإن العارضين الأمريكيين يمثلون مسئولين رفيعي المستوى قَدِمُوا خصيصًا من مقرات قيادة مؤسساتهم للمشاركة، وتعرض الشركات الأمريكية أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجيًا على مستوى العالم.





وقال البيان إن الوفد الرسمي الأمريكي المشارك في معرض EDEX، يضم القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، ونائبة مساعد الوزير الدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية، ستيفن رينا وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.





وهنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة القائمين على المعرض والحكومة المصرية على الحدث.



