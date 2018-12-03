ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

5 ملايين إسترليني تمويل أوروبي لإنعاش قطاع الصيد بأسكتلندا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
يزود البرنامج الأوروبي للتمويل البحري ومصايد الأسماك قطاع الصيد في أسكتلندا بمبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، وذلك ضمن سابع دفعة تمويل للمشروعات في هذا المجال للوصول إلى أسواق جديدة، وتحسين الجودة الشاملة للمنتجات الإسكتلندية، ولاسيما السلمون الشهير.

ورحب وزير الاقتصاد الريفي فيرجوس إوينج في أسكتلندا - وفقا لصحيفة (هيرالد) الأسكتلندية - بأحدث تمويل أوروبي، وقدره 8ر4 مليون إسترليني، قائلا "سيتم توفير نقود حيوية لقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لتمويل 29 مشروعا عبر أسكتلندا".

وأشار إلى أنه تلك الأموال ستستخدم في تحسين الأمان من خلال تمويل منارات تحديد المواقع وقوارب النجاة للصيادين، وكذلك شراء معدات حديثة.
loading...

ترشيحاتنا

23 ديسمبر.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

الصحف السعودية: انطلاق أعمال اللجنة المصرية الكويتية.. وولي العهد في الجزائر.. وسيدات البحرين يحصدن نسبة تاريخية في الانتخابات النيابية

يوركشاير.. قرية إنجليزية كادت أن تسبب كارثة

السترات الصفراء درع الفرنسيين لحماية محلاتهم من التكسير .. صور

العصار: معرض إيديكس يشهد الإعلان عن أسلحة مصرية جديدة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

أيقونة الجمال.. ليلى علوى تكشف سر جمالها ورشاقتها.. وتفجر مفاجأة عن دخولها عالم الفن.. فيديو

برلماني: عضوية مصر بمجلس المياه العالمي يعزز حصتها في مياه النيل

ترامب يعلن مفاجأة حول التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية للصين

شاهد..نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة

تعرف على جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الـ14 بفوز ليفربول القاتل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

فيديو

السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية
شاهد..نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة
المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟