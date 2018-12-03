5 ملايين إسترليني تمويل أوروبي لإنعاش قطاع الصيد بأسكتلندا

يزود البرنامج الأوروبي للتمويل البحري ومصايد الأسماك قطاع الصيد في أسكتلندا بمبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني، وذلك ضمن سابع دفعة تمويل للمشروعات في هذا المجال للوصول إلى أسواق جديدة، وتحسين الجودة الشاملة للمنتجات الإسكتلندية، ولاسيما السلمون الشهير.





ورحب وزير الاقتصاد الريفي فيرجوس إوينج في أسكتلندا - وفقا لصحيفة (هيرالد) الأسكتلندية - بأحدث تمويل أوروبي، وقدره 8ر4 مليون إسترليني، قائلا "سيتم توفير نقود حيوية لقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لتمويل 29 مشروعا عبر أسكتلندا".





وأشار إلى أنه تلك الأموال ستستخدم في تحسين الأمان من خلال تمويل منارات تحديد المواقع وقوارب النجاة للصيادين، وكذلك شراء معدات حديثة.