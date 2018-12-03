7 سنوات على الأزمة الليبية.. مصر مستمرة في مساعيها لإعادة الاستقرار للجارة الغربية من خلال المسار الأممي.. وأمن قومي مشترك وعلاقات مصاهرة تجعلها أولوية لصناع القرار بالقاهرة

الأزمة الليبية على رأس أولويات الاهتمام لدى صانع القرار في القاهرة

مصر استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين

تركيا وقطر صرفت الأموال على التنظيمات الإرهابية في ليبيا

مراقبون: