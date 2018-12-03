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السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:24 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
آيات أحمد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء الوفود المشاركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018.

ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان، إضافة إلى 8 وزراء إنتاج حربي.

ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ41 من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.

ويعقد "إيديكس 2018"‬ في مركز مصر للمعارض الدولية، بتنظيم شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب عرض قطع تعرض للمرة الأولى كعلامة للصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

ويشارك في "إيديكس 2018"‬، 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدى 3 أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

ويتضمن المعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصري في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتي تعتبر جزءا من خطة مصر في مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.
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السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
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