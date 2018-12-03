عبد الغفار يبحث مع وزير التعليم الصومالي تعزيز أوجه التعاون المشترك

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.



وبحث عبد الغفار، خلال استقباله الدكتور عبد الله جودح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الصومالي، بحضور عبد الغنى محمد السفير الصومالي بالقاهرة، آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.



ووعد الدكتور عبدالغفار بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الصوماليين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة، وحل المشكلات التي قد تواجههم.



من جانبه، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الصومالي الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها للطلبة الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية. مؤكدًا حرص دولته على الاستفادة من الخبرة المصرية في كافة المجالات، خاصة تدريب شباب الأطباء الصوماليين بالمستشفيات الجامعية المصرية.



حضر اللقاء د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوفدين.