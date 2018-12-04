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مرأة

كوب واحد من هذا المشروب يعالج النسيان ويقي من الزهايمر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة النسيان بنسبة كبيرة، ويتطلب عملهم للتذكر الدائم ولا يعرفون الطريقة الصحيحة للقضاء على هذه المشكلة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا المشروب لعلاج النسيان والوقاية من الزهايمر .

كشف موقع بولد سكاى المختص بالصحة العامة عن مشروب يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

القرفة الأعواد، الكركم والكمون:
يمكن أن تساعد هذه التوابل في تفتيت اللويحات الدماغية وتقليل التهاب الدماغ، الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة.. إن تناول هذه التوابل يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من الأمراض التي يمكن أن تجعل عمر دماغك مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

طريقة تحضير المشروب: إضافة المكونات على كوب ماء ساخن ويتم تناوله حسب الرغبة ساخن أم بارد.
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