مواطنة تستغيت بوزيرة الصحة لمساعدتها فى إتمام جلسات الإشعاع الذرى

استغاثت المواطنة فوزية، أحد سكان مساكن المجزر بمحافظة المنصورة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، وأهل الخير، لمساعدتها فى تكاليف علاج الإشعاع الذري .





وقالت فى رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد: أنا عندى 47 عاما مريضة بسرطان في الرئة وبؤر سرطانية في الكبد وعندى شلل أطفال منذ الولادة عايشة في أوضة وصالة ولدى ولد وبنت أتممت علاج الكيماوي لكنى محتاجة إشعاع ذري 15 جلسة كل جلسة بـ800 جنيه وأنا لا أملك تكاليف الجلسات.





وناشدت من يريد مساعدتها التواصل على رقم 01061619479 .



