ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطنة تستغيت بوزيرة الصحة لمساعدتها فى إتمام جلسات الإشعاع الذرى

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة فوزية، أحد سكان مساكن المجزر بمحافظة المنصورة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، وأهل الخير، لمساعدتها فى تكاليف علاج الإشعاع الذري.

وقالت فى رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد: أنا عندى 47 عاما مريضة بسرطان في الرئة وبؤر سرطانية في الكبد وعندى شلل أطفال منذ الولادة عايشة في أوضة وصالة ولدى ولد وبنت أتممت علاج الكيماوي لكنى محتاجة إشعاع ذري 15 جلسة كل جلسة بـ800 جنيه وأنا لا أملك تكاليف الجلسات.

وناشدت من يريد مساعدتها التواصل على رقم 01061619479 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
loading...

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. اليوم

الإعلام الروسي يبرز انطلاق معرض الدفاع الدولي الأول EDEX 2018 من مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إيديكس للصناعات العسكرية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو

رانيا يوسف تسقط في فخ الفستان الفاضح.. دعاوى قضائية وانتقادات واسعة.. والفنانة تعتذر على الهواء: سوء تقدير.. فيديو

غرق مركب صيد بالسويس بـ 13 صيادًا من عزبة البرج.. صور

شاهد..السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وفود معرض إيديكس 2018

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للجونة

مرصد الأزهر يُسلط الضوء على قصة مراهق ترك أمه من أجل الالتحاق بداعش

قطر تنسحب من أوبك اعتبارا من يناير المقبل

تعرف على إيديكس 2018.. 373 شركة عالمية من 41 دولة يعرضون أحدث أنظمة التسليح

وصفة البصل لعلاج الكالو ومسمار القدم بكل سهولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

فيديو

شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو
السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟