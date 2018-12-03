محافظ الشرقية: نسعى لإحداث ثورة حقيقية في خدمات الصحة والعلاج

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لمنظومة الصحة لإحداث ثورة حقيقية في الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أنه من أبسط حقوق المواطن أن يجد مستشفى أو منشأ صحي مجهز ومزود بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية للحصول على رعاية صحية وعلاجية.



جاء ذلك خلال استقباله للدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار، والدكتور خالد البنا، نائب مدير المستشفى والوفد الطبي المرافق لهما.



وتناول اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية داخل مستشفى الأحرار وأسلوب تطوير العمل والأداء لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى، كذلك عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 14354 لسنة 2018 برئاسة الدكتور عبد السلام عيد، أستاذ العظام بكلية الطب جامعة الزقازيق وعضوية كل من الدكتور هشام عناني أستاذ العيون ومدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق - الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة - الدكتور شريف شاهين مسئول العنايات المركزة - الدكتور محمد عادل عبد العزيز مسئول الحروق والسموم - رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية بالشرقية – مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة – مسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة – مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الصحة – مفتش مالي وإداري بمديرية الصحة" لمراجعة وفحص الأعمال الخاصة بمستشفى الأحرار التعليمي وبيان الإجراءات المتخذة بشأنها ومدى إتفاقها وصحيح القانون وبيان المخالفات أن وجدت والمسئول عنها والأضرار المترتبة عليها.



فيما أكد محافظ الشرقية استمرار عمل اللجنة بالمستشفى على أن تقوم بإعداد تقرير للعرض عليه عند الانتهاء من عملها داخل المستشفى ويأتي ذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى وللإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية داخل المحافظة.