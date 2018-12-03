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ديني

البحوث الإسلامية يوضح التصرف الشرعي لشخص نذر صيام يوم محدد ونسيه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: " نذرت صيام يوم محدد ولكني نسيت هذا اليوم فماذا أفعل " ؟


ردت لجنة الفتوى بالمجمع: الأصل في النذر الوفاء كما حددته إن كنت متذكرًا هذا اليوم ، وينبغي على المرء المبادرة بفعل الطاعات عامة وما أوجبه على نفسه خاصة، ولكن مع نسيان اليوم المحدد فالمفتى به من قول الشافعي حيث قالوا: لَوْ نَذَرَ يَوْمًا عَيَّنَهُ مِنْ أُسْبُوعٍ ثُمَّ نَسِيَهُ صَامَ آخِرَ الأُسْبُوعِ وَهُوَ الْجُمْعَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي عَيَّنَهُ وَقَعَ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَضَاءً عَنْهُ .

وَإِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ وَفَى بِمَا الْتَزَمَهُ, قال الشربيني رحمه الله فى مغنى المحتاج قال (( أَوْ ) نَذَرَ ( يَوْمًا ) عَيَّنَهُ ( مِنْ أُسْبُوعٍ ) أَيْ جُمُعَةٍ ( ثُمَّ نَسِيَهُ ) ( صَامَ آخِرَهُ ) أَيْ الأُسْبُوعِ- وَهُوَ الْجُمُعَةُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو-َ أَيْ الْيَوْمُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْجُمُعَةَ ( وَقَعَ ) صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَضَاءً عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ وَفَّى بِمَا بِمَا الْتَزَمَهُ)
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