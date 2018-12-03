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اقتصاد

الملا يبحث مع سفير إسبانيا التعاون فى مجال البترول والغاز

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:46 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مصطفى خلاف - مايكل عياد
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة رامون كارسايس سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مجال البترول والغاز فى ظل توسع قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات كبرى فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأشار الملا خلال اللقاء إلى اهتمام الدولة بتوفير المناخ الداعم للاستثمار والذى يمثل عامل جذب للشركات العالمية وزيادة أنشطتها ،مؤكدًاعلى أن تنمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية تعود على الجانبين بالمنفعة المشتركة.

ومن جانبه صرح السفير الأسبانى أن هناك اهتماما من الشركات الإسبانية مثل ريبسولوسابسا بالمزايدات التى يطرحها قطاع البترول للبحث عن البترول والغاز بمختلف مناطق مصر البرية والبحرية وأن النجاحات التى تحققت مؤخرًا تحفز الشركات الأسبانية للدخول في هذه الأنشطة ، مشيدًا بالعلاقات السياسية بين البلدين والتنسيق المستمر .
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