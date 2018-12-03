وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الدكتور مهندس سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية، وسيتم البدء بـ317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كجهة متخصصة، وسيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بني سويف الأسبوع المقبل، والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.