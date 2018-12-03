وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الدكتور مهندس سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.





وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى.



