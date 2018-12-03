ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:51 ص
اجتماع وزراء التنمية
اجتماع وزراء التنمية المحلية
ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الدكتور مهندس سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط. 

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، تناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياة والصحة العامة لأهل القرى. 

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية، وسيتم البدء بـ317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كجهة متخصصة، وسيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بني سويف الأسبوع المقبل، والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.
وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية
وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية
وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية
وزير التنمية المحلية: 13 مليار جنيه فاتورة تنفيذ مشروعات صرف في 317 قرية
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على سر زيارة تميم لتركيا مرتين فى أقل من شهر .. فيديو

محمود سعد يكشف أسرار زواج شادية السري من صلاح ذو الفقار وحب فريد الأطرش لها

محافظ الشرقية: نسعى لإحداث ثورة حقيقية في خدمات الصحة والعلاج

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يستر 8 آلاف عيب في الإنسان

تعرف على فوائد هذا النبات ..مطهر للبول ومنشط للرحم

محافظ بني سويف يزور مصابي تصادم الصحراوي ويوجه بـ دفن الضحايا..صور

ضبط مدرس بسوهاج استولى على 27.7 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها

مجازاة وكيلة وزارة بمصر للبترول بسبب إهدار 3 ملايين جنيه

ذكر يقضي الله به حاجتك دون دعاء

غرق مركب صيد بالسويس بـ 13 صيادًا من عزبة البرج.. صور

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

40 شركة أمريكية تشارك في المعرض الأول للصناعات الدفاعية EDEX

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

فيديو

شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو
السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟