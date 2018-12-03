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رياضة

صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
ميسي وزيدان
ميسي وزيدان
إسراء أشرف
انتشرت صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة، مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد السابق، في الأيام الماضية، حيث أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الفريقين.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، سر هذه الصورة، حيث قالت إن مجموعة كبيرة من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم، التقوا خلال عدة صور، من أجل مشروع أطلق عليه اسم "أوترو".

وأوضحت سبورت، أن "أوترو" هي بوابة إلكترونية، ستجعل مشجعي كرة القدم حول العالم يستطيعون متابعة النجوم المفضلين لهم، وستمنحهم الوصول لمقاطع الفيديو والمقابلات، تحت شعار "أوترو، نادينا الآخر".
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
صحيفة إسبانية تكشف سر صورة ميسي مع زيدان
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