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أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السابع عشر لإدارة المستشفيات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
محمد غالي
انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العربى السابع عشر الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، التى تنظمه النقابة العامة للصيادلة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري بفندق هيلتون هيلوبوليس.

المؤتمر يقام تحت رعاية وحضور الدكتور محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، والدكتور أحمد صلاح هلال عضو مجلس النقابة العامة.

ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض بإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمى الخدمات الرعاية الصحية فى رفع مستوى التجربة ونتائجها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية.

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