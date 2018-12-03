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أخبار البلد

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث مروري ببني سويف

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:56 ص
صورة ارشيفيه -حادث
صورة ارشيفيه -حادث تصادم
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح إتجاة حلوان، محافظة بنى سويف.

ونوه الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل حالات الوفاة، وكافة المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

وأشار مجاهد إلى ان الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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