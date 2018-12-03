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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الاثنين..

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:
الطماطم 4 جنيهات للكيلو
البطاطس 6 جنيهات
البصل 5.5 جنيه
الخيار 4 جنيهات
الباذنجان 3 جنيهات
الكوسة 6.5 جنيه
الفلفل الرومي 5 جنيهات
الفاصوليا 9 جنيهات

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فسجل:
البرتقال 4 جنيهات للكيلو
الرمان 10 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
الكانتالوب 6.5 جنيه
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