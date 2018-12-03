ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

43 قافلة طبية من الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
محمد منعم
قامت جمعية الأورمان ضمن مشروعها لمكافحة العمى واستكمالًا لمبادرة " النور من حقك "  التى أطلقتها الجمعية وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة بعدد 43 قافلة طبية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية. 

وفى هذا السياق أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن مبادرة " النور من حقك " استهدفت توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 30,000 حالة مرضية من كافة محافظات الجمهورية تم الكشف عنهم من خلال القوافل الطبية الأسبوعية التى تجوب الجمهورية، بالإضافة إلى إجراء 4000 عملية تقريبًا تنوعت ما بين عمليات مياه بيضاء وزرقاء وقرنية وشبكية وزرع عدسه لغير القادرين، إضافة إلى تسليم حوالى 6000 نظارة طبية وصرف علاج دوائى لمرضى العيون لحوالى 3360 مريض بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه تقريبًا كل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف شعبان أن المبادرة أمتدت بجميع محافظات الجمهورية والمحافظات الحدودية ، وأن الأورمان تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والذين تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

واختتم شعبان أن الأورمان نجحت منذ بداية نشاط العمل فى مجال العيون وحتى الآن في توقيع الكشف على 950 ألف مريض، وإجراء حوالى 185 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون لمرضى غير قادرين بتكلفة تقدر حوالى 195 مليون جنيه.
loading...

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. تعرف على حقيقة دفن صلاح قابيل حيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 في تصادم بـ صحراوي بني سويف

عادل مصطفى يغادر إلى إثيوبيا.. غدا

حادث بشع.. أب حاول إنقاذ ابنه من الدهس فتوفيا سويا

الأهلي يستعين بـ جيلبرتو لإنهاء صفقة أول أغسطس

غموض موقف المدرب الأجنبي الجديد للأهلي

تعرف على إيديكس 2018.. 373 شركة عالمية من 41 دولة يعرضون أحدث أنظمة التسليح

غرق مركب صيد بالسويس بـ 13 صيادًا من عزبة البرج.. صور

محافظ الشرقية: نسعى لإحداث ثورة حقيقية في خدمات الصحة والعلاج

وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو

وصفة البصل لعلاج الكالو ومسمار القدم بكل سهولة

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة قاسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

فيديو

شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو
السيسى يستقبل رؤساء الوفود المشاركة فى إيديكس 2018
شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟