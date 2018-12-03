43 قافلة طبية من الأورمان لعلاج أمراض العيون لغير القادرين

قامت جمعية الأورمان ضمن مشروعها لمكافحة العمى واستكمالًا لمبادرة " النور من حقك " التى أطلقتها الجمعية وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة بعدد 43 قافلة طبية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية.





وفى هذا السياق أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن مبادرة " النور من حقك " استهدفت توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 30,000 حالة مرضية من كافة محافظات الجمهورية تم الكشف عنهم من خلال القوافل الطبية الأسبوعية التى تجوب الجمهورية، بالإضافة إلى إجراء 4000 عملية تقريبًا تنوعت ما بين عمليات مياه بيضاء وزرقاء وقرنية وشبكية وزرع عدسه لغير القادرين، إضافة إلى تسليم حوالى 6000 نظارة طبية وصرف علاج دوائى لمرضى العيون لحوالى 3360 مريض بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه تقريبًا كل ذلك بالمجان تمامًا.





وأضاف شعبان أن المبادرة أمتدت بجميع محافظات الجمهورية والمحافظات الحدودية ، وأن الأورمان تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والذين تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.



