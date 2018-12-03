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برلمان

النائب محمد المسعود يطالب وزير الصناعة بجدول زمنى لتصنيع سيارات في مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:19 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
ماجدة بدوي
أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان بتصريحات المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية التى قال فيها إن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الاقليمى والدولى وأن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية.

وتساءل النائب المسعود فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس عمرو نصار قائلا: " يامعالى الوزير اثق فى كل حرف وليس كلمة جاءت فى تصريحاتك بشأن صناعة وتجميع السيارات فى مصر ولكن بالرجوع إلى مضابط البرلمان سيتضح لنا أن غالبية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية صرحوا بنفس التصريحات وكل ما أرجوه من سيادتكم الاعلان عن جدول زمنى محدد وواضح عن تنفيذ هذه التصريحات التى أتمنى من اعماق قلبى ان تتحول الى واقع عملى على ارض الواقع ".

كما تساءل النائب محمد المسعود عن استعدادات مصر للدخول فى عالم تصنيع وتجهيز السيارات وعن المصانع التى سيتم إتخاذ خطوات تنفيذية لإقامتها داخل مصر ، مؤكدا أن مصر تمتلك فعلا مقومات ان تكون دولة لتصنيع وتجميع السيارات ولكن المهم اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق هذا الأمر.
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