ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تستضيف مجلس البحوث العالمي لتشجيع التعاون الدولي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماع المجلس العالمي للبحوث في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز.

ويقام الاجتماع -بحسب بيان اليوم الاثنين- تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شارك في الاجتماع رؤساء منظمات تمويل البحث العلمي في الدول العربية والأجنبية مثل المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة فلسطين، إنجلترا، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، جنوب أفريقيا وكذلك ممثلي مؤسسات دولية مثل منظمة الإسكوا والأكاديمية العالمية لشباب العلماء.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الاجتماع، إن مجلس البحوث العالمي هو منصة دولية تضم جميع الهيئات الممولة للبحث العلمي حول العالم ويهدف اجتماع رؤساء هذه الجهات المانحة إلي مناقشة القضايا الملحة التي تمس تمويل البحث العلمي في أنحاء العالم وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين هيئات التمويل، وكذلك تشجيع التعاون بين هذه الهيئات وإنشاء برامج تعاون مشتركة.

الجدير ذكره أن القاهرة تستضيف لأول مرة مثل هذا التجمع من رؤساء جهات تمويل البحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار سياسة أكاديمية البحث العلمي علي تشجيع التعاون الدولي، وانطلاقا من جهودها في توطيد مكانة مصر الرائدة إقليميا ودوليا ويعكس ذلك السمعة الطيبة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على المستوى الدولي.

وأضاف الدكتور سامح سرور المشرف علي العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية ومنسق الاجتماع أن اجتماع القاهرة يتناول قضية هامة جدًا، وهي كيفية تقييم المردود الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث الممولة.

وتتناول المناقشات المزمع عقدها آليات التقييم المستخدمة في دول العالم، حيث أن التقييم الجيد والموضوعي لمردود الأبحاث العلمية يساعد في فهم مجتمعي أكبر لدور البحث العلمي ويحفز مشاركة أطراف أخرى مثل القطاع الخاص في تمويل الأنشطة البحثية.
loading...

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الأول عبر مواقع التواصل بعد افتتاح إيديكس 2018

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب فى الأرجنتين...صور

مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 في تصادم بـ صحراوي بني سويف

توافق بين مصر وتنزانيا لإحياء مبادرة حوض النيل الموقعة منذ 20 عاما

عادل مصطفى يغادر إلى إثيوبيا.. غدا

شاهد.. الشعب يريد إسقاط النظام بالعربية في أحد شوارع باريس

مرصد الأزهر يُسلط الضوء على قصة مراهق ترك أمه من أجل الالتحاق بداعش

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

المبعوث التجاري البريطاني يشارك فى إيديكس 2018 ويلتقى 3 وزراء

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يستر 8 آلاف عيب في الإنسان

يقتل القتيل ويدور عليه..أمريكي يدفن زوجته وأولاده فى بئر ويناشدهم العودة عبر إعلان تليفزيوني

سائحة بلجيكية تنقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في شادر السمك بالمنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى كفر موسى بالشرقية للمحافظ: هنموت صعقا بالكهرباء.. صور

سعر صادم لإطلالة ميلانيا ترامب فى الأرجنتين...صور

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم عدة سيارات بـ الصحراوى الشرقي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالات ساحرة فى ديو المشاهير ..صور

الرداد وإيمي وأحمد رزق يهنئون أشرف عبد الباقي بـ جريما في المعادي.. صور

فيديو

المرور: إجراءات مشددة ضد قائدي التوك توك حال سيرهم على الطرق الرئيسية
الصحة: 4 وفيات وإصابة 26 بحادث تصادم الطريق الصحراوى.. فيديو
شاهد.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
وزير الدفاع: معرض أيديكس 2018 دليل أمن واستقرار مصر..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بجميع المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟