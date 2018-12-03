كوب من هذا المشروب يخلص الجسم من السموم واحتباس البول

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة صحية تواجههم وهي احتباس البول في الجسم ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، أبرزها ارتفاع نسبة الأملاح فى الجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من هذه المشكلة إليك حل طبيعى.



كشف موقع power of positifity عن ضرورة تناول هذه الخضرة الورقية شبه يوميا فهي تساعد في الحد من احتباس الماء واستبعاده..



البقدونس

هناك دراسة جديرة بالملاحظة نشرتها المعاهد القومية للصحة، قامت الجرذان التي شربت سائلًا من خلاصة البقدونس بإزالة "كمية كبيرة من البول" مقارنة بالمياه في حد ذاتها ، ولاحظ الباحثون أن التأثيرات المدرة للبول لمستخلص البقدونس ترجع إلى القضاء على البوتاسيوم والصوديوم في الوقت المناسب من الجسم.



يمكنك تناول أوراق البقدونس أو غلية وتناول كوب منه دافئ لتخلص الجسم من السموم واحتباس البول.