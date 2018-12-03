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منوعات

يقتل القتيل ويدور عليه..أمريكي يدفن زوجته وأولاده فى بئر ويناشدهم العودة عبر إعلان تليفزيوني

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
نهى حمدي
بكل هدوء قام زوج بقتل زوجته الحامل وبناته الصغار ودفنهم، متجهًا بعد ذلك إلى متجر كبير لتناول الفطار وكأن شيئًا لم يكن.

و استطاع "واتس" أن يداري جريمته التي ارتكبها بهدوئه وسلوكه، وكأنه لم يقم بدفن جثث بناته "بيلا" أربعة سنوات ، و"سيليست" ثلاثة سنوات، في خزان النفط ودفن زوجته الحامل شانان البالغة من العمر 34 عاما ، في قبر ضحل في حقل نفط خام حيث عمل واتس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعدما ارتكب جريمته أبلغ "واتس" عن اختفاء زوجته وبناته، وخرج على شاشات التلفزيون يناشدهن للعودة إلى المنزل، لتقوم الشرطة الأمريكية بالبحث عنهم لتجدهم بعد يومين من عمليات البحث.

ومع التحقيقات اعترف "واتس" بارتكابه هذه الجريمة في حق زوجته "شانان" التي كانت حامل في الأسبوع الخامس عشر، وبناته الاثنين داخل المنزل، ليتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
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