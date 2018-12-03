الرئيس السيسي يفتتح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية.. 373 جهة تشارك في ايديكس 2018.. يرحب بالوفود ويلتقط صورة تذكارية.. ووزير الدفاع: قادرون على تنظيم الفعاليات الرفيعة فى أمن واستقرار.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية

الرئيس السيسي يتفقد معرض ايديكس ويلتقط صورا تذكارية مع الوفود المشاركة

وزير الدفاع: الجيش المصري سيظل حاميا لمقدرات هذا الوطن



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثننين، معرض"إيديكس 2018"‬ للدفاع والتسليح، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، وبمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.



وفور وصوله، استقبل الرئيس السيسي، رؤساء الوفود المشاركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، كما التقط صورة تذكارية مع الوفود المشاركة فى المعرض خلال فعاليات الافتتاح.



وتفقد الرئيس المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018 واستمع لشرح تفصيلي لأجنحة المعرض وما تحويه من معروضات.







وأثناء جولته في أجنحة المعرض، أثنى الرئيس، أمام الوفود الأجنبية ، على إحدى العربات "الهامر" المعروضة واستخداماتها في محاربة الإرهاب في سيناء، قائلًا: "الهامر لينا تعامل معاها منذ سنوات طويلة..وبنحارب بها الإرهاب فى سيناء".







في سياق متصل ، رحب الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، بالوفود المشاركة بالمعرض، قائلا: حضوركم مبعث فخر واعتزاز ورسالة يجب التوقف عندها والتقدير لمعانيها، كما وجه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة والذى يرعى المعرض .



وأضاف أن تجمع الدول سيتيح الفرصة امام الشركات المنتجة لعرض احدث ما وصل اليه العلم العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات عسكرية متطورة وخلق تجمع عسكرى راقى لتنمية روابط العلاقات بين الدول فى المجالات العسكرية ومجالات الانتاج الحربى، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الرفيعة فى امن واستقرار.



وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كانت ومازالت الحصن الامني لمقدرات هذه الامة، لافتا إلى سعى القيادة السياسية المصرية لامتلاك مقومات الحفاظ على امنها والتطلع نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت للمضى قدمًا للتمكين وللالتزام بالدفاع عن مقدرات شعبها.







وأثنى وزير الدفاع على الجيش المصري، قائلا: إنه أعظم من تحدى المخاطر معتصمًا بقوته ووحدته ولسوف يظل هكذا حاميًا لهذا الوطن فى تعاون وثيق مع الدول المحبة للسلام العالمى، مؤكدا أن مصر تتطلع لأن يكون المعرض منصة لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات، متمنيًا نجاح المؤتمر وإفادة جميع الوفود والشركات المشاركة.







ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان، إضافة إلى 8 وزراء إنتاج حربي.



ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ41 من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.



كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب عرض قطع تعرض للمرة الأولى كعلامة للصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



ويشارك في "إيديكس 2018"‬، 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدى 3 أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.



ويتضمن المعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصري في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، والتي تعتبر جزءا من خطة مصر في مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.



