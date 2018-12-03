سقوط شخص انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمدينة نصر، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين عقب انتحاله صفة أحد رجال الشرطة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من "خضر أ. ع"- محاسب ومقيم بمحافظة دمياط، بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه شخص يستقل دراجة نارية وقام بتفتيشه والاستيلاء منه على "مبلغ مالى 5000 جنيه، 2 هاتف محمول"، عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة وليد ع. ر- 42 سنة، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "سرقة".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته "2 كارنية إثبات شخصية- طبنجة صوت و10 طلقات لذات العيار- وجهاز يشبه أحد الأجهزة الخاصة برجال المرور".



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للمضبوطات، كما اعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط عدد من الهواتف المحمولة المستولى عليها، ومبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.