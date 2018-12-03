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شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
انجي هيبة
تستكمل، اليوم الاثنين، ترسانات هيئة قناة السويس، أعمال ضبط وتجارب ماكينات واجهزة كوبري الشط شمال مدينة السويس.

كما يقوم فنيو الهيئة بتركيب البوابة الشرقية للكوبري علي الضفة الشرقية للقناة.

ووافق الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، على إطلاق اسم الشهيد رائد احمد عمر شبراوي على الكوبري تخليدًا لذكرى بطولاته الرائعة.

ونجحت هيئة قناة السويس في تثبيت كوبري الشط العائم بمنطقة الشط شمال مدينة السويس، اليوم الأحد، ليصبح الكوبري العائم رقم 7 في سلسلة الكباري العائمة التي قامت ترسانة بورسعيد البحرية ببنائها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد انهاء استعادتها النهائية لقطر الكوبري من بورسعيد إلي موقع تركيبه بالسويس.

وحصل الموقع علي الصور الاولي لتركيب وتثبيت وتجريب الكوبري العائم الجديد.

وكان موقع صدى البلد الأخباري قد انفرد بخبر اطلاق اسم شهيد سيناء علي الكوبري منذ نحو شهر.

من جانبه قال المهندس السيد بخيت نائب مدير الترسانات بهيئة قناة السويس أن التشغيل التجريبي لكوبري الشط سيبدأ خلال أسبوع من بداية انهاء اجراءات تجريبه.

ويضيف:" يبلغ طول الكوبري العائم حوالي 250 مترا، بخلاف طول الأجزاء الخرسانية الثابتة علي كلا الضفتين الشرقية والغربية، والكوبري مزود بوسائل إضاءة يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، ويتم فتح وغلق الكوبرى بواسطة عدد/3 ماكينات رئيسية تقوم بتشغيل عدد/3 رفاصات للتغلب علي شدة التيار في منطقة تشغيل الكوبري".

وقامت ترسانة بورسعيد البحرية بوضع التصميمات الكافية للتغلب علي سرعة وقوة التيار من جهة وعلي الفروق الكبيرة بين ارتفاع المياه اثناء المد والجزر من جهة أخري والتي تصل إلي أكثر من 2 متر، ومن المعلوم أن الكوبري العائم مكون من ثلاث بنتونات متصلة ببعضها بواسطة مفصلات صلب ممتدة إلي داخل التقويات الطولية للبنتونات.
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
شاهد.. ترسانات قناة السويس تبدأ التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي
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