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حوادث

ضبط عصابة سرقة المساكن ببورسعيد

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى ببورسعيد تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن عن طريق الدخول من النافذة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى، الزهور"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن "مجموعة من المشغولات الذهبية- 8 هواتف محمولة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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