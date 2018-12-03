المرور: إجراءات مشددة ضد قائدي التوك توك حال سيرهم على الطرق الرئيسية

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عدم إغلاق أي طرق ومحاور على الطرق سواء زراعية أو صحراوية، ناصحًا سائقي السيارات باتخاذ الحذر أثناء القيادة، في حالة عدم القدرة على الرؤية وإيقاف السيارة حفاظًا على الأرواح.



وأضاف "هشام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، صباح اليوم الاثنين، أن هناك هدوءا نسبيا في الحركة المرورية، وكثافات متوسطة على جميع المحاور والميادين والطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة ومناطق الجامعات ومجمع المدارس.



وأوضح أنه تم نشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لضبط الحالة المرورية على مدار اليوم، مع مراعاة الحيطة والحذر في الساعات الاولى من الصباح الباكر لوجود شبورة مائية على الطرق الساحلية وطرق شبرا بنها الحر.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر إيقاف استيراد التوك توك أو تجميعه في مصر، ووقف استيراد قطع الغيار له، وعدم إصدار التراخيص، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الإجراءات بشدة وحزم ومنع قائدي التوك توك للسير على الطرق الرئيسية في المحافظات.